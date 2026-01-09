新潟県魚沼市の電機部品製造を手掛ける魚沼テーコーが新潟地裁長岡支部から破産開始決定を受けたことが分かった。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによると、魚沼テーコーは業歴45年あまりを有する電機部品製造業者で、下請による受注形態で販売基盤を確立し、規模相応の経営を進めてきた。しかし、下請依存から取引先の受注動向に左右されるほか、海外生産シフトによる製造業の空洞化や景気