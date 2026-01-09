「講書始の儀」で講義を受けられる天皇、皇后両陛下と愛子さま＝9日午前、宮殿・松の間（代表撮影）天皇、皇后両陛下が年頭に当たり、学問の第一人者から講義を受けられる「講書始の儀」が9日、皇居・宮殿「松の間」で開かれた。皇族も参列し、秋篠宮家の長男悠仁さまは初めて出席した。嵯峨美術大の佐々木正子名誉教授（日本・東洋絵画思想）が「江戸時代の日本絵画」、東京大の御厨貴名誉教授（日本政治外交史）が「オーラル