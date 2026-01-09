コンビニから商品を盗み、店員にけがをさせた罪に問われている男が初公判で起訴内容を認めました。男は拘置所内でFNNの取材に応じ「悪いことをした」などと心境を語りました。越前谷真将被告（50）は2024年、東京・世田谷区のコンビニで500円相当の商品を盗み、追いかけてきた男性店員の顔に複数回頭突きするなどし全治2週間のけがをさせた罪に問われていて、9日の初公判で「その通りです」と起訴内容を認めました。初公判を前に東