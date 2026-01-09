英国のボーダー・コリー「ブリン」は100個の玩具の名前を理解している/Helen Morgan（CNN）賢い犬は人間同士の会話を耳にしただけで、新しい単語を覚えることができる――。そんな研究結果が8日の科学誌サイエンスに発表された。実験を行ったのはハンガリーのエトベシュ・ロラーンド大学の研究チーム。「天性の才能」に恵まれた犬を対象として、人間の幼児と同じような形で新しい単語を学習できるかどうかを調べた。研究対象とする