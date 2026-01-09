終活協議会は、終活ガイド資格2級・3級を取得している660名を対象に「終活の準備」に関する意識調査を実施した。調査期間は2025年1月1日から12月1日、調査方法はインターネット調査によるもの。調査では、2025年に生活や老後に関わる準備を後回しにして後悔した経験がある人は46.1%となり、約半数が何らかの後悔を抱えている結果となった。一方で、後悔がないとする回答も53.9%を占め、意識には差が見られる。後悔した内容としては