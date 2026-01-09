バンダイナムコフィルムワークスは、2025年7月から放送されたTV特撮『ウルトラマンオメガ』のBlu-ray BOX 第1巻(25,300円)を2026年1月7日に発売した。「ウルトラマンオメガBlu-ray BOX ?」(特装限定版)同商品は、2025年7月から放送されたTV特撮『ウルトラマンオメガ』(全25話)の第1話から第13話をBlu-ray2枚に収録しているほか、各種映像特典を収録した特典ディスク(Blu-ray)1枚、作品解説書(4C/24P)が付属する。特典ディスクに