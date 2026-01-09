NTTソルマーレが運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、「コミックシーモア毎月マンガ賞」で金賞を受賞した『うらはらマリッジ』(著者:夕のぞむ/シーモアコミックス)の独占先行配信を1月3日 より開始した。「コミックシーモア毎月マンガ賞」は、少女・女性・青年・TL(ティーンズラブ)・BL（ボーイズラブ)・アダルトなど、幅広いジャンルでオリジナルレーベルを展開するデジタルコミック出版社「シーモ