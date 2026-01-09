システムサービスは、2026年に連載40周年、TVアニメ放送10周年を迎える『ぼのぼの』のプライズ商品を1月より順次アミューズメント施設にて展開する。ラインナップは以下の通り。「ぼのぼのアニバーサリーぬいぐるみBIG」は約25cmのぬいぐるみ。全3種。「ぼのぼのアップリケコーデュロイポーチ」は約17cmサイズのポーチ。全3種。「ぼのぼの蓋付きマグカップ」は約12cmサイズのマグカップ。全2種。(C)いがらしみきお/竹書房・