歌手で俳優の中島健人が９日、都内でブルガリのアンバサダー就任記者会見に出席した。中島はシックなスーツに、同ブランドのネックレスやリングなどを着用して登壇。アンバサダーに就任し「本当に幸せで光栄に思っています。このご縁はジュエリーのように輝きがある」と喜んだ。中島は、同ブランド創業の地であるイタリアで開催される「２０２６年ミラノ・コルティナ冬季五輪」のチームジャパン公式応援ソング歌唱アーティス