大リーグの年俸調停回避期限日となった８日（日本時間９日）、タイガースが２年連続サイ・ヤング賞のタリク・スクバル投手と合意に達しなかったと、複数の米メディアが報じた。同日、スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」の敏腕ジェフ・パッサン記者は自身の「Ｘ」（旧ツイッター）でスクバルは３２００万ドル（約５０・３億円）を提示し、タイガースは１９００万ドル（約２９・９億円）を提示したと伝えた。同記者は「１３００万ドル（約