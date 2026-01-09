◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）前走の東京で１勝クラスを快勝したサンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は、追い切り翌日も気配の良さをアピールした。レースを２日後に控えた１月９日は、厩舎周りでの運動など軽めのメニューで調整した。鹿戸調教師は「今朝もカイバを食べているので問題ないです。（追い切りは前の馬に）並んでからシュッと抜けたから