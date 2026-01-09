トモハッピー氏が９日、Ｘを更新し、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎」を出禁になったことを報告した。トモハッピー氏は「【ご報告】令和の虎、出禁になりました。約６年もの間、沢山のご視聴やご声援ありがとうございました」とポストした。今月７日に配信されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＲＥＡＬＶＡＬＵＥ」（リアルバリュー）にトモハッピー氏は「マフィアにしてほしい」と志願者として出演。「令和の虎」を代表