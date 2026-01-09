確実にステップアップしてきた坂口智康騎手＝美浦・尾形和幸厩舎＝が、２０２６年初騎乗となる２週目の中山で３年目のスタートを切る。２４年、当時３３歳で助手から障害ジョッキーに転身。オールドルーキーとして注目を集めると初年度は２勝、２着２回。２年目は５勝、２着４回と勝利数とともに勝率、連対率を大幅に向上させた。「昨年は関係者の皆様のおかげで、素晴らしい馬たちに巡り合わせていただき、馬たちが頑張ってく