２０２５年の年度代表馬フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が１月９日、連覇を狙うサウジＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場、ダート１８００メートル）に向けて帰厩後初時計を出した。坂井瑠星騎手を背に、栗東・坂路を単走。終始リズム良く、馬なりながら弾むような脚取りで５５秒８―１２秒５をマークした。渋田助手は「変わらずきているのが何より。大きな馬なのに泣