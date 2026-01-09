広島観光といったら、宮島は大定番。酒好きなら、宮島に行くときに合わせてぜひ行ってほしい場所があるんです。それは、バーの定番国産ジン「桜尾」の蒸留所「サクラオブルワリーアンドディスティラリー」！広島駅から広電「宮島線」に乗って途中下車できるアクセスのよい場所にあり（広島駅から）、広電廿日市駅から徒歩８分ほどで到着します。海のすぐ近くで、海の奥には宮島も見える素敵な場所。バー定番の国産ジンも大衆酒場の