テレビ東京の竹崎由佳アナ（33歳）が、1月6日に放送されたトーク番組「紙とさまぁ〜ず」（テレビ東京系）に出演。“鼻うがい”について話す中で、体内に残存していた液体が「寝てるとき、私、バッて吹き出して起きたときあります」と語った。ゲスト本人は出演せず、事前に投げたアンケートの回答をもとに、さまぁ〜ずがトークをしていく同番組。今回のゲスト、女優・南沙良が「これがないと生きていけないもの」のひとつとし