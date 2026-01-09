自民党の闇のド真ん中にいながら、「高市首相爆誕」で表舞台に復帰した萩生田光一幹事長代行が衆院解散を牽制している。首相の専権事項なのに言いたい放題だ。そのココロは醜聞の吹き飛ばし。せこい男である。【もっと読む】高市政権が抱える統一教会“爆弾”の破壊力 文春入手の3200ページ内部文書には自民議員ズラリ萩生田氏が解散に言及したのは、ハラスメントでフジテレビを追い出された反町理氏がMCを務めるユーチューブ