乃木坂46大特集号24P！池田瑛紗が飾る表紙＆巻頭10P、5期生の歌姫・奥田いろは、6期生の新星・愛宕心響が登場！細谷さら、甘妻里菜、伊織もえ掲載の『FLASH』は1月7日(水)発売 乃木坂46 5期生きっての歌姫・奥田いろはが『FLASH』に登場！ 乃木坂46の5期生として、圧倒的な歌唱力を武器にミュージカル界でも活躍する奥田いろはが1月7日発売の『FLASH』のグラビアに登場した。 奥田いろは(C)光文社/週刊FL