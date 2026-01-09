2026年1月8日、全日本バレーボール高校選手権（東京）の3回戦と準々決勝が行われ、女子は岡山県代表の就実が3年連続で4強入りしました。 就実は3回戦で細田学園(埼玉)を2－1、準々決勝で八王子実践(東京)を2－0で破りました。1月10日の準決勝で、大阪国際(大阪)と対戦します。 女子4強には、金蘭会(大阪)と東九州龍谷(大分)も進出しています。 岡山勢の男子は、岡山東商が初戦を突破しましたが