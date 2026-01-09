JR西日本 JR西日本は、1月10日以降、中国エリアで強風や降雪・積雪が見込まれるため、列車の運転取りやめなどの可能性があると発表しました。（9日午前10時現在） 大幅な遅れ、運転取りやめ、行先が変更になる可能性があるため、「運行情報・気象情報」に十分注意してほしいと呼び掛けています。