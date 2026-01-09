近年、当社はAI（人工知能）を活用した創薬支援事業に注力しており、2026年は、いよいよ世界に打って出る年になるだろうと思っています。 医薬品の開発は膨大な時間とコストがかかる上に、成功確率も低いというのが常識とされてきました。しかし、当社の創薬支援プラットフォーム『Drug Discovery AI Factory（DDAIF）』を使えば、効率よく、病気と因果関係のある創薬成功確度の高い遺伝子だけを抽出することができます