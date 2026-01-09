【孤独のキネマ】【写真】【星と月は天の穴】バツイチ小説家の虚無的な性の日々五十年目の俺たちの旅◇◇◇カースケ、オメダ、グズ六……1970年代に青春時代を送った人はこの3人の名前に反応するはずだ。テレビドラマ「俺たちの旅」である。ドラマは75年にスタート。その後も10年ごとに特番ドラマが放送された。放送開始から50年を経てついに映画版の登場だ。70代の友情物語である。監督は主演の中村雅俊が、脚