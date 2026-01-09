2025年大晦日の「NHK紅白歌合戦」第2部の世帯視聴率は35.2％（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）を獲得し、前年より2.5％も上昇。歌手別の数字では松田聖子が39.9％で最高を記録した。【写真】バタバタNHK紅白 高視聴率でも今田美桜、有吉弘行らMC陣は負担増「出演者個々の頑張りに支えられた」「視聴率ベスト10のうち松田聖子、AKB48、矢沢永吉、米津玄師、玉置浩二の5名は、12月に追加発表された歌手です。今回、NHKはこ