タレントの坂下千里子（49）が9日、自身のインスタグラムを更新し、右腕の痛みを明かした。「おはようございます。今日が金曜日で良かった…。私の右腕がテニス肘になったらしく、何をするにも痛すぎて。。。」と右ひじの痛みを報告。「皆さまもお身体に気をつけて！！私も今日は病院行きますーー」とつづった。テニス好きの坂下は、自身が主催の「坂下千里子テニスクラブ」を作り、芸能人仲間とテニスを楽しんでいる。メ