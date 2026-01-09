元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が、8日までに自身のブログを更新。整理整頓された“ピカピカ”なキッチンを公開した。【写真】「素敵です」渡辺美奈代が披露したピカピカのキッチン渡辺は「リセット」と題し、「本日もキッチンリセット完了」と報告。白と淡いブルーを基調とした清潔感あふれるキッチンの写真をアップし、「お仕事も始まったので少しずつ作り置きも増やしていかないとです！