大阪市浪速区の火災現場。奥は通天閣＝9日午前11時17分（共同通信社ヘリから）9日午前10時35分ごろ、大阪市浪速区の観光名所通天閣近くで「建物から煙が出ている」と119番があった。大阪府警などによると、3階建ての建物から火が出ており、消防隊員が消火活動に当たった。建物にいた人は避難しており、けが人はいないとみられる。消防や府警が状況を調べている。建物近くは煙が立ち込め、焦げた臭いが漂っていた。周囲には規制