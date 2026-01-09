９日午前１０時３５分頃、大阪市浪速区恵美須東にある建物で「煙が出ている」と通行人から通報があった。大阪市消防局が消火活動にあたっている。現場は大阪メトロ堺筋線・恵美須町駅から南に約２００メートルの商店街「通天閣本通商店会」付近。近くには通天閣がある。