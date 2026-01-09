松嶋菜々子主演、ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。本作は、東京国税局・資料調査課（通称：コメ）のなかに新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称：ザッコク）のメンバーが、悪徳脱税者たちを一刀両断していく社会派痛快エンタメドラマだ。1月8日（木）に放送された第1話では、東京国税局・資料調査課の敏腕調査官である主人公・米田正子（よねだ・せいこ／松嶋菜々子）が、開始早々脱税