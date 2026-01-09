9日午前、秋田市泉の住宅密集地で火事があり、現在も消火活動が行われています。住人の1人と連絡が取れなくなっているということです。太田朋孝記者「現場は小学校や泉外旭川駅の近くです。激しく燃えています」現場は秋田市泉北四丁目の住宅です。太田朋孝記者「住宅の1階部分が真っ赤に燃えています。2回からも火が噴き出しています。屋根に雪が残っていますが炎の勢いの方が勝っています」警察と消防によりますと、9日午前10時