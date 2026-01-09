名鉄の名古屋駅再開発の見直しで、名古屋の玄関口はどうなるのでしょうか。 【写真を見る】名鉄グランドホテル･バスセンターは継続 “名駅再開発”どうなる？名鉄･髙粼社長を直撃取材｢賑わいはつくる｣｢工事の難易度を下げることが必要｣ 本来であれば、2026年から解体工事が始まる予定だったので、それに向けてビルの中の機能は全てストップするはずでした。 現在の状況をみてみます。名古屋駅前には、名鉄百