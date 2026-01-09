網屋が３日ぶり急反騰。マド開け大陽線を示現し５日移動平均線の上に再浮上、底入れ足を鮮明としつつある。好採算のデータセキュリティー事業では自社開発の「ＡＬｏｇシリーズ」を展開するほか、ネットワークセキュリティー事業でも高評価を獲得。ＳａａＳを活用したストック型ビジネスに傾注し業績を飛躍させている。２５年１２月期は営業利益が前の期比９割増の１０億円を見込み、過去最高を大