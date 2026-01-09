午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０９８、値下がり銘柄数は４４３、変わらずは５８銘柄だった。業種別では３３業種中２０業種が上昇。値上がり上位に銀行、繊維、輸送用機器、証券・商品など。値下がりで目立つのは非鉄金属、精密機器、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS