キユーソー流通システムは３日続落。８日取引終了後、２６年１１月期連結決算について売上高を２０５０億円（前期比１．２％増）、最終利益を２１億円（同２０．７％減）と発表。配当予想は２４円（前期２７円５０銭）とした。これを嫌気する見方が広がっている。 同時に発表した２５年１１月期決算は売上高が２０２６億２００万円（前の期比３．８％増）、最終利益は２６億４８００万円（同０．５％減）だった