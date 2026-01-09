セブン＆アイ・ホールディングスが底堅い。８日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１１．２％減の８兆５０９億３７００万円、最終利益は同３．１倍の１９８４億６１００万円だった。通期の業績予想については最終利益のみ従来の見通しから５０億円増額し前期比５６．０％増の２７００億円に引き上げた。事業再編に伴う譲渡益が想定を上回った。もっとも、