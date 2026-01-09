「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１１時現在で、Ｄｅｌｔａ－ＦｌｙＰｈａｒｍａが「売り予想数上昇」で２位となっている。 この日の東京株式市場でデルタフライはストップ安ウリ気配。同社は８日取引終了後、米国で実施中の標準療法の再発・難治の急性骨髄性白血病（ＡＭＬ）患者を対象としたＤＦＰ－１０９１７単剤の臨床第３相比較試験について、安全性独立委員会（