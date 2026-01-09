９日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は大幅反落した。前日のニューヨーク市場での債券安の流れを引き継いだ。 米長期金利は４．１６％に上昇（価格は下落）した。週間の新規失業保険申請件数が市場予想を下回り、米国景気の底堅さが意識され、債券売りを促した。東京市場では利付国債の入札や国債買い入れオペといった需給イベントがなく、手掛けにくさが意識された。日経平均株価が上昇したことは安全資