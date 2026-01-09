・網屋が急反騰、ＳａａＳ型ビジネスモデルで業績飛躍させ株価も底入れ足に ・日本スキーが５連騰、１２月スキー場来場者数と中間優待新設を材料視 ・Ｆ－ブレイン急動意、ＡＩエージェント時代に対応したサイバー防衛で頭角現す ・放電精密は新値追い、第３四半期営業益２．７倍で通期計画を超過 ・ファストリが急反発、２６年８月期業績予想及び配当予想を上方修正 ・スギＨＤが切り返し急、