JR四国が年末年始の利用状況をまとめました。瀬戸大橋線の利用者が5年連続で前の年度を上回っています。 JR四国がまとめた先月26日から今月4日までの年末年始の利用者数は、瀬戸大橋線が28万3600人で、前の年度より2%増えました。 瀬戸大橋線では、下りのピークは先月29日で2万300人、上りのピークは今月4日で2万3900人が利用したということです。 一方、予讃線・土讃線・高徳線の主要3線区の利用者数は12万7200人