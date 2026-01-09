テスラCEOのイーロン・マスクが、韓国の「人口絶壁（人口急減）」の状況をめぐり、再び懸念を示した。【注目】「地球上で真っ先に消え去る国は韓国」“人口絶壁”の原因とは1月8日（現地時間）、アメリカの起業家ピーター・ディアマンディスのポッドキャストによると、マスクは最近の対談で人口や寿命延長問題を議論した際、「一国が誤った方向に向かっているという信号の一つは、成人用おむつが赤ちゃん用おむつより多くなる時だ