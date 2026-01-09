9日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比575.44円（1.13％）高の5万1692.70円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1169、値下がりは385、変わらずは45と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を421.16円押し上げ。次いで東エレク が46.13円、ファナック が23.73円、信越化 が17.05円、京セラ が14.17円と続いた。 マイナ