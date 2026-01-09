9日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数839、値下がり銘柄数502と、値上がりが優勢だった。 個別ではピーバンドットコムがストップ高。オーテック、藤田エンジニアリング、田辺工業、植木組、テクノ菱和など81銘柄は昨年来高値を更新。サンデー、夢みつけ隊、ＳｈｉｎｗａＷｉｓｅＨｏｌｄｉｎｇｓ、ｆｏｎｆｕｎ、ワイヤレスゲートは値上がり率上位に買われた。 一方、