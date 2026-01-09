9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 8121317.9 45350 ２. 日経Ｄインバ 12313 3.65516 ３. 野村日経平均739716.0 53710 ４. 楽天Ｗブル6480-2.1 53830