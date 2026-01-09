今オフ最大の目玉FA選手カイル・タッカー外野手の行方に注目が集まっている。米ポッドキャスト番組『ファウル・テリトリー』は8日（日本時間9日）、タッカー争奪戦を主導している3球団に注目。それぞれのアプローチの違いに言及した。同番組は、ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースを「事前の予測や常識が通用しない」最大の不確定要素と表現。勝つためにはどのような動きをしても