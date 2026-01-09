1月16日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『ホラーマンとコチョウランさん』ドキンちゃんを、おこらせて、バイキンじょうから、ふっとばされてしまった、ホラーマン。ドキンちゃんに、よろこんでもらいたくて、うつくしいものが、だいすきな、コチョウランさんから、おはなを、もらおうとするんだよ。コチョウランさんは、おはなを、わけてくれるかな……？ほかに…『しょくぱんまんとしゃぼんだまひめ』イタズラする、