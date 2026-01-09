埼玉県川越市の50代の女性が今月から行方が分からなくなっていて、警察が行方を捜していたところ、9日、埼玉県新座市のアパートから、1人の遺体が見つかりました。警察は、現場にいた53歳の男を死体遺棄の疑いで逮捕しました。捜査関係者によりますと、埼玉県川越市に住む51歳の女性は、今月上旬、自宅から行方が分からなくなり、家族が警察に相談をしていました。警察が女性の行方を捜していたところ、9日、埼玉県新座市にあるア