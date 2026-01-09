大阪市浪速区の通天閣近くの商店街で火事がありました。現在も燃焼中です。現場は、大阪市浪速区恵比寿東の通天閣に続く商店街で、午前10時40分ごろ、通行人から『建物から煙が出ています』と消防に通報がありました。消防によりますと、消防車30台とヘリコプターが出動し消火活動にあたっていますが、現在も燃焼中で鎮火のめどはたっていません。けが人がいるかどうかは消防が確認中で、逃げ遅れた人はいないとみられています。