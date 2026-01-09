歌手で俳優の中島健人（31）が9日、都内で高級ブランド「ブルガリ」のアンバサダー就任発表会に出席した。ブルガリ創業の地であるミラノでは、来月「ミラノ・コルティナ五輪」が開幕する。中島は日本選手団「TEAMJAPAN」の公式応援ソングを歌う。今月18日に開催される選手団の壮行会で初披露、初パフォーマンスすることとなっており、「昨日振り入れが終わったところ」と告白した。「とにかくチームジャパンの選手の皆さん