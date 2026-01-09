昨年12月に死去した初代林家三平さんの妻で林家正蔵（63）の母・海老名香葉子（えびな・かよこ、本名嘉代子＝かよこ）さん（享年92）のお別れの式が9日、東京都台東区の寛永寺輪王殿で開かれた。漫画家のちばてつや氏（86）が弔辞を呼んだ。香葉子さんは東京大空襲で両親ら家族6人を失った。戦火の悲惨さを語り継ぐために、2005年には私財を投じて東京・上野恩賜公園内に「時忘れじの塔」を建立。そこから毎年「時忘れじの集い