1月2日に起きた大分市の住宅火災で、焼け跡から見つかった遺体は、この家に住む62歳の女性と判明しました。 【写真を見る】大分市の住宅火災、焼け跡から遺体住人の62歳女性と判明 この火事は1月2日午後、大分市新春日町で木造3階建ての住宅から出火し、およそ360平方メートルを全焼。焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 警察が司法解剖を行った結果、遺体はこの家に住む佐藤弘美さん（62）と判明しました。死因は