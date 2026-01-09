高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」（第70回）が9日に放送され、ヘブン（トミー・バストウ）が怒りをあらわにし、トキ（高石）が大号泣。そして想定外の結末を迎えると、ネット上には「今日も神回で号泣の後に爆笑」「朝から情緒が大変」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】「だ